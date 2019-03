JusticepourAnge : des personnalités réclament des explications après la mort d'un jeune interpellé

Qu'est-il arrivé à Ange Dibenesha ? Ce jeune homme d'origine congolaise, âgé de 31 ans, s'est retrouvé dans le coma après avoir été interpellé à Paris, rapporte le Huffington Post dimanche. Il est mort samedi après l'arrêt des soins. Des personnalités médiatiques, politiques, des militants et des internautes se mobilisent depuis sur les réseaux sociaux pour réclamer des explications sur les circonstances du drame.

#JusticePourAnge

Le jeune trentenaire a été interpellé à la suite d'un contrôle de police dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le sud de Paris. Mais sa famille n'a eu de ses nouvelles que deux jours plus tard par l'intermédiaire de l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière. Le jeune homme était en état de mort cérébrale à la suite d'un arrêt cardiaque. Il est mort samedi après l'arrêt des soins, une situation expliquée par la mère du trentenaire dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux.

Hélène Sy, militante pour l'égalité et la justice sociale, les artistes Youssoupha et Kalash ou encore le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière ont réclamé des explications sur les réseaux sociaux à travers le mot-clé #justicepourange.

Oui, toute la clarté est indispensable sur les conditions du décès de Ange. Pourquoi ses proches sont prévenus si tard ? Que s'est il passé ? Des réponses sont impératives pour sa famille et pour nous tous. #JusticePourAngehttps://t.co/PJf1qrNyW4 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 31 mars 2019

L'ancienne chroniqueuse de l'émission des Terriens du dimanche, Hapsatou Sy a même interpellé le chef de l'État.

1/2 @EmmanuelMacron permettez-moi de vous interpeller. Vous Président êtes le garant des valeurs de la République et notamment de l’égalité. Nous voulons savoir ce qui fait qu’un fils peut être rendu à ses parents en arrêt cardiaque 48h après avoir rencontré #JusticePourAngehttps://t.co/e3X0UwIeOd — Hapsatou SY (@HapsatouSy) 31 mars 2019

Une mort aux circonstances floues qui en rappelle une autre

Face à cet émoi, la préfecture de police d Paris a expliqué dans un communiqué transmis au HuffPost dimanche que le jeune homme avait été interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi au volant d'une voiture alors que son permis était annulé et qu'il était positif au contrôle d'alcoolémie.

Selon la préfecture, Ange Dibenesha "a ingéré une substance non identifiée. Il a alors été pris de convulsions" pendant que les fonctionnaires attendaient l'arrivée d'un véhicule. Les pompiers et le SAMU sont intervenus et lui ont prodigué un massage cardiaque avant qu'il ne soit évacué vers l'hôpital. Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à la brigade des stupéfiants.

Cette interpellation fait écho à celle d'Adama Traoré, un jeune homme interpellé en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, avant de décéder dans la cour de la gendarmerie deux heures plus tard. Cette mort déclarée accidentelle avait provoqué des émeutes dans cette commune du Val-d'Oise.