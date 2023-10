Israël-Hamas : les députés LR affichent leur soutien aux familles d'otages israéliens

Accentuer la pression internationale et obtenir la libération des otages israéliens retenus par le Hamas, c'est en cela que des familles de ces proches capturés par l'organisation islamiste se sont rendus mardi à Paris, à l'Assemblée nationale, pour y rencontrer des élus de la République. Et notamment des députés des Républicains, qui ont souhaité se tenir à leurs côtés.

Lors de cette réunion, majoritairement en anglais et qui a duré 45 minutes, une demi-douzaine de membres de familles de victimes d'otages israéliens ont répété leur besoin d'être soutenu. "Nous avons besoin de votre aide pour mettre la pression à la Croix-Rouge, et à toutes les autres organisations humanitaires pour entrer dans Gaza et donner des informations sur les conditions de vie de nos familles", a expliqué une femme, dont sept proches sont encore portés disparus.

"Des familles veulent juste un signe de vie"

"Il y a tant de familles qui veulent juste un signe de vie, une information ou encore le soutien du monde entier concernant ce que l'on vit", a ajouté cette proche de victimes. Ce témoignage ainsi que d'autres ont été ponctués d'interventions des parlementaires républicains, exhortant à s'unir indépendamment de toute opinion politique pour faire libérer ces otages.

"Chez nous, y compris dans l'arc républicain, nous pourrions être tous unis dehors", a déclaré Meyer Habib, député des Français établis hors de France, avant de poursuivre : "Et chacun est triste lorsqu'il voit une victime, quelle que soit sa religion, sa couleur, sa nationalité, y compris des victimes palestiniennes, des victimes collatérales."

Plusieurs parlementaires d'autres partis politiques étaient présents, comme Julien Odoul du Rassemblement national, ou Jérôme Guedj du Parti socialiste. Des initiatives vivement saluées par les LR, à l'origine de cet événement. À noter enfin que la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est arrivée pour clore cette réunion.