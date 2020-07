Incendie d'Anglet : le parquet de Bayonne ouvre une enquête

Un spectaculaire incendie qui a pris jeudi soir dans une forêt en plein centre d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, était vendredi matin "maîtrisé", après avoir détruit 165 hectares de végétation. Dans la matinée, le parquet de Bayonne a ouvert une enquête pour destruction par incendie ayant entraîné une ITT de plus de huit jours. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Bayonne qui devra déterminer l’origine et les causes du sinistre.

Les causes de l'incendie restent encore inconnues

Après des heures de combat contre le feu qui ont mobilisé jusqu'à 150 pompiers au plus fort du dispositif, les habitants d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques, n'ont pu que constater les dégâts après qu'un spectaculaire incendie ait pris jeudi dans une forêt en plein centre de la commune, touchant onze maisons, et en rendant cinq inhabitables. Europe 1 a recueilli le témoignage du maire de la ville, Claude Olive, qui a fait part à notre micro de son désarroi. "C'est un désastre, c'est à pleurer", confie-t-il.

L'élu a par ailleurs précisé que les causes de l'incendie restaient inconnues à ce stade, même si "on sait à peu près d'où est parti le feu", a proximité d'un complexe sportif, situé à hauteur du milieu de la forêt de Chiberta, le poumon vert d'Anglet et lieu de promenade prisé des habitants et des touristes.