EUROPE 1 ET VOUS - «C'est compliqué» : le parcours houleux des Français qui tentent d'arrêter de fumer

C'est un chiffre qui stagne depuis quatre ans : le nombre de fumeurs quotidiens en France. On en compte environ 12 millions dans l'Hexagone. Malgré les augmentations continuent du paquet, le Covid et ses conséquences sur notre santé mentale, ralenti la décroissance du nombre de fumeurs, selon Santé Publique France.

Pourtant, il n'est jamais trop tard pour arrêter, notamment à l'occasion de la journée mondiale sans tabac ce mercredi. Chaque année, un tiers des fumeurs essaient d'éteindre définitivement leur cigarette. Mais le chemin est parfois long.

"On se met à la clope électronique"

Au boulot, lors d'une pause entre collègues, Thomas a bien du mal à mettre fin à son addiction. Alors qu'il s'allume sa sixième cigarette de la journée, il avoue avoir déjà essayé d'arrêter une dizaine de fois, sans succès. "C'est compliqué", reconnaît-il. "On arrête, on reprend un peu. On se met à la clope électronique. Puis on alterne entre les deux. Mais j'ai déjà réussi à réduire un peu ma consommation grâce à la cigarette électronique. Je ne sais pas si c'est mieux. Mais le mieux, c'est surtout de ne pas commencer à fumer", ironise-t-il au micro d'Europe 1.

Vapoter, c'est aussi ce qu'on essaye de faire Alice. À 16 ans, elle a déjà essayé plusieurs alternatives à la cigarette. "Je suis passée plusieurs fois à des patchs de nicotine, des chewing-gums à la nicotine. J'ai une cigarette électronique, mais rien n'a vraiment marché sur moi. Mes clopes, je les consomme vraiment par moments de la journée, par habitude et ça, les patchs ne peuvent pas les remplacer", estime-t-elle.

Difficile de trouver la motivation

Cette lycéenne tente tout de même de diminuer sa consommation grâce à ses substituts. Mais pour Walter, il n'y a qu'une seule solution : arrêter d'un seul coup. "Si tu continues à prendre du même produit que tu fumes déjà de base, au final, c'est la même chose.

Pas facile de trouver la motivation nécessaire, concède le jeune homme, cigarette à la main. En France, près de 60 % des fumeurs quotidiens disent vouloir arrêter.