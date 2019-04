Comment les autorités se préparent à un "1er-Mai jaune et noir" à Paris

Paris va-t-elle être la "capitale de l'émeute", mercredi 1er mai, comme le promettent les "gilets jaunes" ? C'est la crainte des autorités, après cinq mois et demi de débordements quasi-hebdomadaires. Celles-ci veulent également éviter de voir se reproduire le scénario noir du 1er-Mai 2018, lorsque des "black blocs" avaient saccagé un McDonald's près de la gare d'Austerlitz, en marge de violents affrontements avec les forces de l'ordre sur les bords de la Seine. Les mesures de sécurité seront d'autant plus strictes pour cette journée sous très haute tension.

Le parcours de la manifestation sécurisé ?

Cette année, la manifestation doit partir à 14h30 de Montparnasse, à la frontière des 14ème et 15ème arrondissements, vers la place d'Italie, dans le 13ème arrondissement, au sud de Paris. S'il ne va pas enjamber la Seine, le parcours passera à côté de deux symboles macronistes : la Rotonde, où Emmanuel Macron avait fêté sa première place au premier tour de l'élection présidentielle, et la place de la Contrescarpe, où son ancien conseiller Alexandre Benalla avait été filmé en train de molester des manifestants, le 1er mai 2018.

En prévision d'éventuels débordements, la préfecture de police a pris un arrêté de fermeture des commerces situés le long du parcours de cette manifestation, obligés de protéger leurs vitrines et terrasses. Des interdictions de stationnement ont également été prononcées.

Mais les manifestants pourraient refuser de se cantonner à ce parcours prédéfini et rejoindre d'autres lieux de la capitale, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises depuis le début de la contestation des "gilets jaunes" en novembre dernier. D'ailleurs, certains d'entre eux ont annoncé sur les réseaux sociaux leur intention de se rassembler à 11 heures, au Panthéon, dans le 5ème arrondissement.

La convergence des "gilets jaunes" et des "blacks blocs" attendue

Après 24 semaines, le mouvement des "gilets jaunes" a connu, samedi, sa plus faible affluence, avec 23.600 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur. Les "gilets jaunes" ont pour leur part comptabilisé "60.132 manifestants minimum", contre 101.000 personnes la semaine précédente.

Face à ce recul, la convergence s'organise entre certains "gilets jaunes" et les "black blocs", auteurs de violences lors de plusieurs samedis de mobilisation à Paris. Une aubaine pour la frange violente des contestataires : "L’arrivée des 'black blocs' leur permet de faire gonfler les rangs et d’avoir une population plus jeune au sein des cortèges. De plus, on multiplie les émissions (de télévision, NDLR) autour des destructions. (…) Donc oui, ces phénomènes marginaux de casse sont un support pour les 'gilets jaunes'", analyse auprès de LCI Caroline Guibet-Lafaye, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des questions de radicalité. Pour cette raison, certains n'hésitent pas à promettre un "1er-Mai jaune et noir" sur la capitale, mercredi.

Contrairement aux actes "classiques", des syndicats bien présents

Le 1er-Mai reste avant tout la fête du Travail et l'occasion pour les syndicats de défendre les droits des travailleurs lors du traditionnel défilé. Cette année, la CGT, FO, la FSU, Solidaires, l’Unef et l’UNL ont appelé à une manifestation. La CFDT, la Fage, la CFTC et l’Unsa organiseront eux un rassemblement place de l’Europe, dans le 8ème arrondissement, "pour une Europe sociale et environnementale".

Le cortège principal, lui, va tenter de dépasser l'affluence de l'année dernière, où 20.000 personnes avaient défilé selon la préfecture de police. Des manifestants en principe moins violents, mais qui représentent un défi supplémentaire en matière de sécurité pour les autorités.

La nouvelle doctrine de maintien de l'ordre à l'épreuve

Tout concourt donc à faire de cette journée un véritable test pour le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement. Depuis son arrivée, il y a cinq semaines, une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre est en vigueur pour limiter la violence des casseurs : zones d'interdiction de manifester, contrôles préventifs, unités plus mobiles, utilisation de drones… La préfecture de police s'est véritablement donnée les moyens de faire face à l'extrême violence de certains manifestants, alors que des associations et une partie de l'opposition dénoncent samedi après samedi les violences policières. Même s'il tombe un mercredi, ce 1er-Mai ne devrait pas faire exception.