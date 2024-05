«Ça m'oblige à tout changer» : pourquoi des milliers de Français vont changer d'adresse le 1er juin

Certains Français vont changer d'adresse, le tout, sans déménager. Dès le samedi 1er juin, toutes les rues des communes de moins de 2.000 habitants devront avoir un nom. Fini les dénominations de lieu-dit par exemple pour constituer une adresse avec la nouvelle loi "3DS", qui vise notamment à faciliter le travail des livreurs, facteurs et des secours.

Mais pour les petites communes, le sujet tourne au casse-tête. "Voilà un exemple d'allée que l'on a nommée : vous voyez la plaque en début de rue, donc aujourd'hui, on l'a appelé 'allée des Tournesols'", explique au micro d'Europe 1 Thierry Delamare, adjoint à l'urbanisme de la petite commune d'Ars-sur-Formans. Cette allée des Tournesols est une jolie petite rue fleurie, qui jusque-là n'avait pas de nom, comme 25 autres dans le village.

Un choix parfois difficile

"Ça a été assez fastidieux", résume-t-il. "Ça a pris six mois. Il a fallu informer les riverains de leur changement d'adresse. Il a fallu créer des noms de rues. J'ai donc fait des propositions aux riverains. Pour 80%, ça a été validé. Et puis il y a eu 20% où même les riverains entre eux n'étaient pas d'accord sur le nom de rue", poursuit l'adjoint au maire.

Si la mesure est destinée à faciliter le travail des livreurs, facteurs et autres pompiers, cette mesure divise du côté des habitants. Y compris au sein du couple de Françoise et Jacques, de l'allée des Tournesols. "Ça permettra de nous retrouver plus facilement. Pour les livreurs par exemple, quand on commande des choses. Ou quand des gens nous cherchent, si des amis veulent venir chez nous par exemple. Au moins, on aura une adresse précise", estime Françoise.

"Pour moi, ça ne valait pas la peine"

Un avis pas du tout partagé par son conjoint : "Je trouve ça complètement idiot. Ça n'apporte rien, ça m'oblige à changer toutes mes adresses, à prévenir les organismes avec lesquels je corresponds. Pour moi, ça ne valait pas la peine", conclut-il. Une mesure contraignante, ce qui explique sans doute qu'aujourd'hui seulement la moitié des communes ont effectué le changement.