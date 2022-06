On a testé pour vous la médecine anti-âge, qui détermine votre âge biologique

Quel est le principe de la médecine anti-âge ? "Ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique", précise Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté de Bienfait pour vous, "même si on les confond souvent", concède-t-il. "Dans une consultation de médecine anti-âge, on va voir comment votre corps vieillit. On ne peut pas bien sûr stopper le vieillissement, mais on peut le ralentir", détaille le chroniqueur. "L'idée, c'est de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible, en pleine forme et en bonne santé." "Le médecin anti-âge va déterminer votre âge biologique et le comparer avec l'âge de votre passeport." L'idée ? "Savoir si votre corps est en train de vieillir trop rapidement ou pas." Et si c'est le cas, essayer de trouver des solutions pour contrer un vieillissement trop rapide.

Des examens très poussés

"L'âge moyen des patients est plutôt autour de 40/50 ans, mais on conseille de le faire même à 25/30 ans", puisqu'on peut déjà avoir un vieillissement qui s'accélère vers cet âge-là. Notre chroniqueur s'est rendu à la maison Epigenetic du 16e arrondissement de Paris. Il avait rendez-vous avec le docteur anti-âge Valérie Leduc. La consultation, d'une durée de trois heures, commence par un interrogatoire très personnel et poussé : "Vous dévoilez toute votre vie, tous vos repas, si vous mangez bio, comment est-ce que vous faites cuire vos aliments ", raconte Benjamin Lévêque. Votre rapport au stress est également évalué, tout comme les informations concernant votre génétique ou les maladies que vous avez pu avoir au cours de votre vie.

Il y a également des questions un petit peu insolite, comme : "Vous souriez combien de fois par jour ?" Le médecin s'est par ailleurs penché sur la vie sociale de notre chroniqueur, pour savoir s'il avait de bonnes relations avec sa famille ou ses amis. Tout ça "joue sur l'espérance de vie", explique-t-il. Une étude de l'université d'Harvard sur plusieurs années a montré que "ceux qui ont vécu le plus longtemps en bonne santé, ce sont ceux qui ont développé des relations amicales et familiales de très bonne qualité", retrace Valérie Luc. "C'est ça qui les a rendus heureux et en bonne santé, et ceux qui n'ont pas développé toutes ces bonnes relations sont décédés ou sont tombés malades avant."

Entre 200 et 250 euros

Lors de la consultation, la peau de Benjamin Lévêque a été analysée, tout particulièrement "celle du visage, les rides et les tâches". Le tout a été examiné par une sorte de scanner. Verdict : la peau de notre chroniqueur est âgée de 33 ans, soit davantage que son âge réel, notamment en raison de ses tâches pigmentaires. Du côté de ses artères par exemple, il a 35 ans. Au niveau du cerveau, après des tests cognitifs, il a découvert que son cerveau a 23 ans.

Après ces constats, on s'occupe de ce qui ne va pas dans ses examens, "là où l'age biologique est plus élevé que l'âge de votre passeport, pour tenter de retarder le vieillissement de ses organes". Benjamin Lévêque doit par exemple suivre un régime adapté, afin de ne pas encrasser ses artères. Il va également prendre des compléments alimentaires, et on lui a recommandé d'utiliser le laser pour enlever ses tâches. Pour un bilan anti-âge, il faut compter en moyenne entre 200 et 250 euros, selon le cabinet, un peu partout en France.