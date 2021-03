Pourquoi les gestes barrières ne sont pas (encore) assouplis pour les personnes vaccinées

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires estiment que deux personnes vaccinées contre le Covid-19 peuvent se retrouver sans masque, et sans risque, dans un lieu clos. Un Américain qui a reçu deux injections n'a pas non plus besoin de se mettre en quarantaine quand il est cas contact. Cette adaptation des mesures barrières est désormais à l'étude en France, où la vaccination progresse doucement. Mais pour l'instant, la prudence reste de mise car si le vaccin protège des formes graves du Covid, on n'a pas encore la preuve qu'il supprime totalement la transmission du virus.

De nouvelles consignes avant le mi-avril

"Les personnes vaccinées peuvent rester porteuses du virus, mais à des taux plus faibles. Elles sont donc encore susceptibles de le transmettre. C'est pour cette raison que quelqu'un de vacciné, en face de quelqu'un qui ne l'est pas, doit continuer de respecter les gestes barrières", explique auprès d'Europe 1 Elisabeth Bouvet, qui préside la Commission technique des vaccinations à la Haute autorité de santé. "Mais en face de quelqu'un qui l'est, je pense qu'on peut assouplir les recommandations", ajoute-t-elle.

Des données issues de la vaccination en Israël, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sont actuellement à l'étude pour mieux comprendre l'impact du vaccin sur les transmissions. Selon les conclusions de cette étude, le Haut comité de santé publique pourrait adapter ses recommandations d'ici une dizaine de jours.