LA QUESTION SEXO - Que faire quand la masturbation n'apporte plus de plaisir ?

La masturbation peut devenir une véritable addiction pour certaines personnes. Dans l’émission Sans rendez-vous vendredi sur Europe 1, la sexologue et psychanalyste Catherine Blanc répond à la question d'un auditeur de 24 ans, Maxime, qui se demande comment retrouver le plaisir de se masturber. Pour lui, la masturbation est devenue un geste quotidien et donc banal.

La question de Maxime

"Je me masturbe quotidiennement. C'est vraiment devenu une addiction. Le seul souci, c'est que je ne prends vraiment plus de plaisir tellement c'est devenu banal. Je me masturbe sans forcément avoir de plaisir. Je me pose la question de savoir si ça peut redevenir un vrai plaisir ?"

La réponse de Catherine Blanc

"La masturbation peut effectivement devenir une addiction. Mais ce n'est pas la masturbation qu'il faut remettre en question. C'est plutôt ce qui se joue à cette occasion. Finalement, pour lui, la masturbation est un acte sexuel où on est moins dans la créativité que dans la répétition, parce qu'il a trouvé ce qui l'amène immédiatement à une excitation forte et à une éjaculation. Avec une décharge hormonale de jouissance au niveau du cerveau. Par conséquent, le cerveau réclame une répétition et celle-ci se fait de façon irréfléchie, presque subie. La masturbation est banalisée mais devient nécessaire, un peu comme un sas de décompression.

Là est toute l'ambivalence. C'est un peu comme un fumeur qui vous dit que la cigarette est sa bouffée d'oxygène alors qu'elle est tout sauf une bouffée d'oxygène. Ici, la masturbation représente tout à coup une prétendue excitation, mais celle-ci a perdu sa jouissance, comme Maxime le décrit très bien. L'addiction n'est jamais un plaisir puisque le cerveau cherche le circuit de récompense. Dès lors, comme il n'y a aucune créativité et une répétition, le plaisir ressenti est toujours en deçà de ce qui est espéré. Cela créé de la frustration.

Pourquoi ne prend-il pas de plaisir ?

Toutes les éjaculations ne sont pas nécessairement l'expression d'un grand plaisir. L'addiction, ce n'est pas nécessairement parce que c'est tous les jours. Elle est plutôt due à l'aspect déceptif. Il ne peut pas s'empêcher de le faire même si cela ne lui procure pas ce qu'il recherchait initialement. Mais il n'est pas question de juger l'envie de se masturber, ni même la régularité.

Est-ce nocif de se masturber autant ?

Ce n'est pas nocif du tout. Le problème est plutôt d'un point de vue psychologique. Il doit aussi trouver un lieu où il est possible de faire ça. Certains patients me disent que ce n'est plus un plaisir puisqu'ils ressentent de la culpabilité. D'autres racontent que c'est un épuisement : leur inquiétude psychique est telle que la masturbation n'est finalement ni une source d'énergie, ni une source de jubilation. Ce n'est plus une source de liberté.

Comment faire pour retrouver ce plaisir ?

Pourquoi pas consulter. Mais il faut déjà se demander à quel moment, on le fait de façon mécanique, on n'est pas vraiment en train de chercher à me faire du bien. Il faut donc faire évoluer sa pratique, changer le rythme. Le cas échéant, on peut aussi se demander pourquoi on s'est enfermé là-dedans. Est-ce pour se protéger ? Souvent, la masturbation très fréquente indique que l'on essaie de se protéger de son agressivité qui peut nous faire peur ou de se protéger d'un engagement avec quelqu'un. C'est donc intéressant d'y réfléchir."