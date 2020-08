La prise de poids avant les règles est-elle inquiétante ?

L’émission Sans rendez-vous répond aux questions des auditeurs. Lundi, Natacha, 30 ans, se demande si la prise de poids quelques jours avant les règles était un phénomène inquiétant. "Cela peut arriver", rassure pour sa part le docteur Jimmy Mohamed. "C’est lié à un déséquilibre entre les hormones, la progestérone et les œstrogènes, qui va entraîner une rétention d’eau et un syndrome d’œdème. L’eau ne va plus être éliminée correctement, donc vous pouvez avoir les jambes lourdes et gonflées", a-t-il expliqué.

Pourquoi se sent-on ballonnée avant les règles ?

Mais ce n’est pas tout. "Vous pouvez aussi vous sentir ballonnées, suite à des problèmes de constipation. L’hormone de la progestérone va être responsable d’un ralentissement du transit. En plus de cela, vous pouvez avoir des envies de sucre et donc plus manger. L’inconfort et la fatigue peuvent faire que vous allez avoir moins d’activités physiques. Pour toutes ces raisons, il est possible d’avoir une variation de poids durant la période des règles", a développé Jimmy Mohamed.

Quand faut-il s'inquiéter d'une prise de poids ?

Si la prise de poids est d'un kilo, voire deux kilos maximum, il ne faut pas s’inquiéter. Car l’œdème va être éliminé par la suite. Mais si la prise de poids est plus importante et régulière, cela pourrait être lié à un autre problème.

Cette prise de poids fait partie des syndromes prémenstruels, avec les douleurs au niveau des seins, les maux de tête, la fatigue, les douleurs au ventre. "On a beaucoup dit aux femmes qu’il était normal d’avoir des douleurs pendant les règles. Mais vous n’êtes pas obligées de souffrir. Cela peut être révélateur d’autres maladies, comme par exemple l’endométriose, ou de fibromes qui peuvent être responsables de douleurs", a poursuivi le médecin. "Si tous les mois, vous êtes cloués au lit, il faut faire une échographie", a-t-il conclu.