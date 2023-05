Journée mondiale sans tabac : quel est le moyen le plus efficace pour arrêter de fumer ?

C'est la journée mondiale sans tabac. Et parmi les millions de fumeurs français - près de 12 millions selon un rapport de Santé publique France - beaucoup souhaitent arrêter sans forcément y parvenir. Ils seraient tout de même six fumeurs sur dix à avoir tenté de stopper la cigarette, ou à en avoir exprimer l'envie selon le baromètre de Santé publique France de 2021. Plusieurs méthodes sont préconisées, mais quelle est la plus efficace ? Europe 1 fait le point.

Varier les substituts

La bonne technique est, selon les spécialistes, de combiner plusieurs substituts à la nicotine. "La meilleure manière de ne pas souffrir du manque quand on arrête de fumer, c'est d'avoir l'association entre les patchs et des formes orales de nicotine comme les gommes, les pastilles, l'inhaleur ou le spray buccal. La vape ou cigarette électronique permet un apport de nicotine rapide et on peut l'associer aux patchs pour éviter d'être vapo fumeur par exemple", précise Marion Adler, tabacologue.

Le plus important pour tenir sur la durée : avoir sa bonne dose de nicotine. "Si on n'a pas la bonne dose, c'est comme si je propose des béquilles pédiatriques à un adulte qui fait 1m90. Un fumeur de deux paquets par jour ne sera pas aidé suffisamment avec un seul patch, il faudra qu'il mette deux patchs en plus des apports de nicotine rapides", ajoute-t-elle. Il n'y a pas de limite maximale pour un dosage en nicotine, assure la tabacologue. En revanche, des maux de tête ou des nausées, signes de surdosage, doivent vous pousser à diminuer la quantité de nicotine.