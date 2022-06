Grippe de la tomate : faut-il s'inquiéter de ce mystérieux virus qui s'attaque aux enfants ?

La grippe ou fièvre de la tomate suscite l'inquiétude en Inde. Et pour cause, depuis le 6 mai, plus de 82 bébés indiens ont été infectés par cette mystérieuse maladie dont les symptômes se rapprochent de ceux de la variole du singe.

Des éruptions cutanées rondes et rouges

Ce nouveau virus doit son nom aux éruptions cutanées visibles sous la forme de cloques rondes et rouges sur le corps des enfants contaminés. Dans certains cas, explique The Indian Express, les jambes et les mains peuvent aussi changer de couleur. Beaucoup d'autres symptômes ont été recensés. Le virus provoquerait de la fièvre, des nausées, des diarrhées, de la toux, des douleurs articulaires ou encore des vomissements. La grippe de la tomate se déclare principalement chez les jeunes enfants de moins de cinq ans.

Une maladie contagieuse, mais pas mortelle

"Ce n'est pas une maladie mortelle, mais elle est contagieuse et peut se propager d'une personne à l'autre, bien que les véritables modes de propagation de l'infection soient toujours à l'étude", explique le docteur Subhash Chandra, professeur adjoint de médecine interne à l'institut des sciences médicales d'Amrita à Kochi, cité par le média India Today. La grippe de la tomate provoque également des irritations près de la bouche, causées par la déshydratation.

Mais alors, d'où provient ce mystérieux virus ? De nombreux virologues travaillent pour déterminer l’origine de la maladie. Selon eux, il pourrait s’agit d’un variant de l’infection virale bien connue des parents, le syndrome pied-main-bouche. D'autres émettent l’hypothèse d’un lien avec la variole du singe.