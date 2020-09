EN DIRECT - Coronavirus : mobilisation mondiale pour l'accès des pays pauvres aux vaccins

EN DIRECT

La pandémie de coronavirus continue de progresser en France. Plus de 8.000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, avec un taux de positivité des test qui poursuit sa hausse. La pandémie a fait 31.893 morts dans le pays. Pour soutenir des secteurs fortement éprouvés par la crise, le gouvernement a annoncé de nouvelles aides pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés, ainsi qu'un "accompagnement économique" pour les salles de sport.

Dans le monde, la pandémie a fait plus d'un million de morts. La Banque mondiale a demandé à son Conseil d'administration d'approuver un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à acheter et distribuer des vaccins. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir : En France, le bilan total de l'épidémie s'élève à 31.893 morts

Le dispositif de chômage partiel est prolongé dans l'hôtellerie-restauration

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

31.893 morts, le taux de positivé des tests augmente légèrement

Un peu plus de 8.000 nouveaux cas de coronavirus en 24h ont été enregistrés mardi (8.051). Mais le taux de positivité poursuit sa hausse régulière, selon les chiffres de Santé publique France. Le pourcentage de personnes contaminées parmi les personnes testées est de 7,6%, après 7,5% lundi et 7,4% dimanche. 59 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures, portant à 31.893 le nombre total de morts en France.

Sur les sept derniers jours, le nombre de nouvelles hospitalisations a cependant baissé. 3.984 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en une semaine, dont 815 en réanimation.

Le dispositif de chômage partiel prolongé dans l'hôtellerie-restauration

Le gouvernement a annoncé mardi la prolongation du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés à l'issue d'une rencontre avec des représentants du secteur. Cette mesure concerne les entreprises du secteur "sous le coup d'une fermeture administrative, celles qui connaissent des restrictions d'ouverture ou qui fonctionnent normalement", sans qu'elles aient à justifier d'une baisse du chiffre d'affaires, a-t-on précisé du côté de Bercy. Le dispositif devait prendre fin au 1er novembre.

Toute une série de mesures avait été annoncée la semaine dernière par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises contraintes de fermer, qui pourront percevoir jusqu'à 10.000 euros par mois du Fonds de solidarité. Des mesures d'exonérations de charge seront prises "le plus rapidement possible", a aussi précisé le ministre de l'Économie.

Le gouvernement promet "un accompagnement économique" pour les salles de sport

Autre secteur fortement impacté par les mesures du gouvernement : les salles de sport. Le secteur bénéficiera d'un "accompagnement économique" et leurs représentants seront reçus à Bercy dans les prochains jours, a affirmé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Je comprends parfaitement la détresse des usagers des salles de sport et de ceux qui les tiennent", a affirmé le ministre devant les députés lors des questions au gouvernement, promettant que cette fermeture porterait sur "un temps le plus court possible".

Les nouvelles règles sanitaires annoncées par le gouvernement le 23 septembre imposent entre autres la fermeture des salles de sport dans les zones d'alerte renforcée, comme Paris. Dans la pratique, certains clubs et certaines associations ont décidé de braver l'interdit et de contrer cette mesure. Retrouvez notre reportage ici.

Pourquoi 93% des cas contact sont-ils testés négatifs ?

Santé Publique France a évalué à seulement 10% en moyenne le nombre de cas contacts qui s'avèrent effectivement positifs, et même à 7% pour la semaine du 14 au 20 septembre. En d’autres termes, 93% des cas contacts identifiés étaient testés négatifs cette semaine-là. Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, cela s’explique d’abord par le fait que les Français connaissent mal la définition du cas contact. "Beaucoup trop de gens pensent qu’ils ont été en contact. Dans l’opinion publique, le risque de transmission est largement surévalué. En fait pour être cas contact, il faut avoir eu une interaction relativement longue ou alors proche." Plus d'explications ici :

100 millions de doses de vaccin en plus pour les pays pauvres

Cent millions de doses supplémentaires de futurs vaccins contre le Covid-19 ont été réservées pour les pays pauvres, a annoncé mardi l'Alliance pour les vaccins (Gavi) qui collabore avec l'OMS. Début août, Gavi et la Fondation Bill & Melinda Gate avait déjà annoncé une collaboration avec le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant mondial de vaccins en volume, pour livrer 100 millions de doses. Les vaccins seront vendus à un prix maximal de 3 dollars par dose, avec la possibilité d'en obtenir plus.

L'OMS s'est fixé comme objectif de disposer de 2 milliards de doses de vaccins d'ici à la fin de 2021, alors que la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus d'un millions de morts dans le monde depuis que les premiers cas sont apparus fin décembre en Chine. La Banque mondiale a de son côté demandé à son Conseil d'administration d'approuver un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à acheter et distribuer des vaccins.

L'Allemagne limite le nombre de participants aux fêtes, Israël veut prolonger son confinement

De son côté, l'Allemagne va limiter le nombre de participants à des fêtes dans l'espace public et privé en fonction de l'évolution des infections au coronavirus afin de lutter contre une recrudescence de la pandémie dans le pays, a indiqué Angela Merkel. À côté des touristes de retour de vacances, "les fêtes privées sont une cause importante" de déclenchement de nouvelles infections en Allemagne, "c'est pourquoi il faut réagir", a déclaré la chancelière à l'issue d'une réunion avec les chefs de gouvernement des 16 Etats régionaux allemands.

Autre mesure pour faire face au rebond de l'épidémie : le reconfinement décrété en Israël jusqu'au 11 octobre sera prolongé au bout des trois semaines préalablement annoncées, a prévenu mardi le ministre de la Santé. Israël s'était vanté de sa gestion de la pandémie lors de la première vague de contamination et avait rapidement levé les restrictions afin de remettre l'économie sur les rails. Mais le pays de neuf millions d'habitants fait face à une forte résurgence du nombre de cas et a imposé un confinement généralisé le 18 septembre, durci une semaine plus tard.

La pandémie a fait plus d'un million de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de morts, selon un décompte de l'AFP établi lundi à partir de données officielles. Plus de 33,1 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 22,7 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les Etats-Unis (près de 205.000 morts), le Brésil (près de 142.000), l'Inde (près de 100.000) et le Mexique (plus de 76.000) comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde.

"Un million est un nombre terrible", a déclaré dès vendredi le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement "très probable". Les perspectives sont sombres, en effet, avec une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague.