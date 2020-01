Coronavirus : d'après les premiers tests, les enfants sont épargnés

Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé jeudi l'urgence internationale face à l'épidémie du nouveau coronavirus, 2019-nCoV, apparu en décembre, l'Inserm (l'Institut national de la santé et de la recherche médicale) a annoncé une bonne nouvelle vendredi : les enfants semblent épargnés. Car si l'on regarde la dernière série de 400 malades hospitalisés, qui a été publiée dans une grande revue scientifique, il n'y a aucun enfant de moins de 15 ans. Selon les experts de l'Inserm, cela ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas attraper le coronavirus mais que les plus jeunes développeraient plutôt des formes peu graves voire sans aucun symptôme.

Par ailleurs, on en sait plus sur le délai d'incubation, qui serait moins long que ce qu'on pensait. Un patient infecté mettrait cinq jours en moyenne avant d'avoir des symptômes. En Chine, le nouveau coronavirus a déjà fait 213 morts depuis son apparition en décembre. Et plus de 100.000 personnes sont actuellement en observation avec de possibles symptômes de la maladie. Dans les autres pays du monde, y compris en Europe et en Amérique du nord, une centaine de cas ont été déclarés.

Le coronavirus serait un peu plus contagieux que la grippe saisonnière

Quant à son niveau de contagion, le coronavirus serait un peu plus contagieux que la grippe saisonnière. Un patient infecté par la grippe peut contaminer en moyenne une à deux personnes alors qu'un patient infecté par le coronavirus peut en contaminer un peu plus de deux. Il est donc à peu près aussi contagieux que le SRAS mais beaucoup moins que la rougeole pour laquelle un malade peut infecter quinze personnes.

Enfin, les chercheurs du monde entier sont actuellement en ébullition pour trouver un traitement. Aujourd'hui on ne fait que soulager les symptômes comme la fièvre et la toux. A ce jour, trois pistes médicamenteuses avec des molécules déjà existantes sont en cours d'évaluation. Le plus avancé serait un antiviral, actuellement utilisé pour traiter le VIH.