Réouverture des terrasses à Paris : "S’il y a une improvisation, elle est plutôt de la part du gouvernement"

INTERVIEW

"Hidalgo fait dans l'improvisation", a déploré la maire du 9e arrondissement de Paris Delphine Bürkli, dans les colonnes du Parisien, quant à la prochaine réouverture des terrasses à Paris. Elle estime que le plan de reprise présenté par la maire présente des défaillances et n'est pas assez cadré. Sur Europe 1, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, lui a rétorqué que si improvisation il y a, elle est plutôt du côté du gouvernement.

"Le statut orange a été inventé jeudi"

"Delphine Burkli est un peu sévère mais c’est une opposante, on peut l’entendre. S’il y a une improvisation, elle est plutôt de la part du gouvernement", a-t-il affirmé. "Le statut orange départemental, qui contraint les cafés et restaurants à ouvrir mardi uniquement s'ils peuvent accueillir des clients à l’extérieur, a été inventé jeudi, et annoncé jeudi. Nous l’avons, avec l’ensemble des professionnels du secteur, découvert jeudi soir.”

Jeudi, Edouard Philippe a en effet annoncé que l'ensemble de l'Île-de-France passait non pas en vert comme le reste de la France, mais en orange, signifiant un déconfinement pendant "trois semaines plus prudent que sur le reste du territoire". En clair, certaines restrictions sont maintenues, notamment pour la restauration : seuls les cafés et restaurants en terrasse pourront rouvrir le 2 juin.

Régulation "avec les maires d'arrondissement" en cas d'abus

“Heureusement, nous y avions beaucoup travaillé. Nous avons en urgence produit une charte destinée à deux choses", a ajouté Emmanuel Grégoire. D'abord, dit-il, "permettre aux cafetiers et restaurateurs de rouvrir alors qu’ils sont en danger de mort". Ensuite, "nous avons fait une procédure agile et légère qui permet aux cafés et restaurants de s’étendre sur l’espace public en permettant un certain nombre de choses : pas de bruit, pas de musique.... Anne Hidalgo a voulu proposer aux professionnels quelque chose de simple et facile à mettre en oeuvre".

En cas d'abus, "qui seront des cas rares mais existeront quand même", la mairie de Paris fera "la régulation", "avec les maires d'arrondissement". L'objectif restant d"aller vite pour permettre aux cafetiers et restaurateurs de rouvrir".