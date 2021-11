Omicron : «Il n’est pas prévu de fermer les frontières», assure Gabriel Attal

Alors que le nouveau variant Omicron se propage progressivement dans plusieurs pays, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'inquiète d'un "risque très élevé". Si les connaissances scientifiques concernant la dangerosité d'Omicron sont pour le moment incomplètes, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal l'assure : "Il n'est pas prévu de fermer les frontières". L'exécutif mise avant tout sur la suspension des vols en provenance de l'Afrique australe pour protéger les Français. "On a pris cette mesure, de précaution, de suspendre l'intégralité des vols où ce variant circule, certains pays n'ont pas pris cette décision", a-t-il lancé mardi au micro de Sonia Mabrouk dans Europe Matin.

Un variant qui inquiète

De nombreuses inconnues subsistent sur ce variant. Pour le moment, seul sept pays sont concernés par la fermeture des frontières de la France : l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini. Mais l'exécutif pourrait bien envisager de prendre de nouvelles mesures pour stopper la propagation d'Omicron. "Il peut y avoir des mesures pour renforcer les tests aux frontières", a précisé Gabriel Attal sur Europe 1.

Une situation inévitable. Quelques jours après pris connaissance d'un nouveau variant du Covid-19, la France a détecté son premier cas positif au variant Omicron sur son sol mardi. Il s'agit d'un homme de 53 ans résidant à La Réunion, ayant séjourné au Mozambique du 14 au 19 novembre. Sur Europe Matin, le porte-parole du gouvernement rapporte que six personnes de son entourage sont des cas contacts à risque. Des personnes qui sont placées "à l'isolement et qui vont être testées régulièrement".

"Quand ce variant a été identifié, on a pris des décisions immédiates : la suspension des vols en provenance de l'Afrique australe et évidemment, la recherche de tous les passagers qui s'étaient rendus dans les 15 jours précédents dans ces pays", a avancé Gabriel Attal. Si la souche du variant Omicron est dite plus contagieuse et potentiellement résistante au vaccin anti-Covid, "rien n'indique à ce stade que le vaccin n'est pas efficace ou que ce variant serait plus dangereux avec des formes plus graves", a-t-il poursuivi.