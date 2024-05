Européennes : le clivage gauche-droite perdure sur le bien-être animal, regrettent les associations

À dix jours des élections européennes, la gauche et Renaissance se sont engagés sur un certain nombre de mesures portées par les ONG de protection animale, se félicitent ces dernières, soulignant au contraire l'absence d'engagement de la droite et de l'extrême droite."Un fort clivage gauche-droite persiste sur les enjeux du bien-être animal", note la Fondation Brigitte Bardot dans un communiqué publié jeudi.

Neuf partis sont signataires au moins en partie du manifeste "Vote for Animals"

En France, neuf listes ont signé au moins en partie le manifeste européen "Vote for Animals", soutenu et relayé par 29 ONG françaises, parmi lesquelles la Fondation Brigitte Bardot et la SPA. Les Écologistes, la France Insoumise et Place publique-PS se sont engagés sur au moins 31 mesures sur les 33 proposées et la liste Renaisssance a "créé la surprise en s'engageant sur 23 mesures", notamment pour améliorer les conditions d'élevage et interdire les fermes à fourrure.

Le Parti animaliste, l'Écologie au Centre et la Ruche citoyenne se sont engagés sur la totalité des propositions destinées à mettre fin à l'élevage en cage, produire une alimentation durable axée sur le bien-être animal, améliorer les conditions de transport, accélérer la transition vers une recherche scientifique sans expérimentation animale ou encore nommer un commissaire européen dédié.

Les partis de droite et d'extrême-droite absents des signatures

À l'inverse, les partis de droite et d'extrême droite n'ont pas signé le manifeste, déplorent les ONG, qui jugent les programmes des Républicains et du Rassemblement national "inquiétants". "Les enjeux n'ont jamais été aussi importants et les forces qui pourraient représenter la majorité du prochain Parlement européen n'ont jamais été aussi opposées au bien-être animal", s'inquiète Christophe Marie, directeur adjoint de la Fondation Brigitte Bardot.

Un constat partagé par l'association antispéciste L214, qui a dévoilé jeudi son classement des listes aux européennes sur la condition animale dans lequel le RN, Reconquête! et LR arrivent bons derniers, avec des notes entre 0,25 et 0,42/5. "A droite, on a une vraie surdité sur ces sujets", regrette Olivier Morice, chargées d'affaires publiques chez L214.

Malgré la signature du manifeste "Vote for animals", la liste Renaissance est avant-dernière, juste devant LR. Sans surprise, le Parti animaliste domine le classement avec 5/5, tandis que les Écologistes et la France insoumise s'imposent à la 4e et 5e place avec respectivement 3,51 et 3,34/5. La liste de Raphaël Glucksmann s'en sort moins bien avec seulement 1,72/5. Si l'eurodéputé sortant "s'empare de quelques enjeux propres aux animaux", il n'est "pas assez précis sur les objectifs", estime en effet Olivier Morice.