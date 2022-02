Ukraine: l'Europe et ses alliés prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre Moscou

Les Européens et leurs alliés sont prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie, a indiqué lundi l'Elysée, après une visioconférence qui réunissait les dirigeants français, américain, britannique, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan.

"C'est une priorité"

"D'autres sanctions seront prises, c'est une priorité" et pourraient l'être "dans les prochains jours" car "l'urgence est de relever le coût de la guerre pour le président Vladimir Poutine", a indiqué la présidence française, en estimant que les sanctions déjà prises "font plus mal que le président Poutine ne l'avait anticipé".