Séisme en Turquie et en Syrie : le bilan total dépasse les 8.700 morts

Dans un froid glacial, les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, survenu lundi à l'aube et qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine.

Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi a fait plus de 8.700 morts, dont 2.400 du côté syrien, selon les derniers bilans officiels publiés mercredi. Les autorités des deux pays ont rapporté que 6.234 personnes ont péri en Turquie et 2.470 en Syrie, portant le bilan total à 8.364 morts.