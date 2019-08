Russie : cinq morts dans l'explosion sur une base militaire

L'agence nucléaire russe Rosatom a annoncé samedi que cinq membres de son personnel avaient été tués dans l'explosion survenue sur une base de lancement de missiles dans le Grand Nord russe, rehaussant ainsi le bilan initial de deux morts fourni par l'armée.

Dans un communiqué, Rosatom précise que l'accident, survenu jeudi dans la région d'Arkhangelsk, a en outre blessé trois autres membres de son personnel atteints notamment de brûlures.

"Pas de contamination radioactive"

L'accident s'est produit lors de l'essai d'un "moteur-fusée à ergols liquides", avait indiqué jeudi le ministère de la Défense faisant état de deux "spécialistes morts des suites de leurs blessures" et de six autres blessés. Rosatom précise que ses personnels fournissaient de l'ingénierie et du support technique pour "la source d'énergie isotopique" du moteur du missile. L'armée n'a pas décrit l'accident comme impliquant du combustible nucléaire.

Les autorités n'ont publié que peu de détails sur l'accident qui a touché une base située à Nionoksa, ouverte en 1954 et spécialisée dans les essais de missiles de la flotte russe. Des missiles balistiques y sont notamment testés. "Il n'y a pas de contamination radioactive", avait affirmé jeudi l'armée russe, ce qu'avait également déclaré à l'AFP un porte-parole du gouverneur de la région d'Arkhangelsk.