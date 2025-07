Un avion d'Air India loupe son atterrissage à Mumbai, l'appareil endommagé

Un Airbus A320 de la compagnie Air India a raté son atterrissage à l'aéroport de Mumbai en raison de fortes pluies. L'appareil a toutefois pu rejoindre sa zone de stationnement et aucun passager n'a été blessé.

La spirale négative se poursuit pour Air India. Un mois après le crash mortel d'un Boeing 787-Dreamliner, qui s'était écrasé quelques secondes après son décollage, tuant les 242 passagers qui se trouvaient à bord, la compagnie indienne a de nouveau frôlé le drame ce jeudi. Un Airbus A320, en provenance de Kochi, dans le sud-ouest de l'Inde, a totalement manqué son atterrissage à l'aéroport de Mumbai.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il faut dire que les conditions météorologiques étaient plutôt défavorables. Des pluies diluviennes s'abattaient sur la ville la plus peuplée du pays et ont provoqué, selon un porte-parole d'Air India, cité par The Times of India, une sortie de piste de l'appareil.

Les passagers indemnes

Ce dernier a alors quitté la piste principale pour terminer sa course dans une zone non goudronnée. L'avion a toutefois pu regagner une place de stationnement et les passagers, tous indemnes, ont pu rejoindre l'aérogare en toute sécurité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogé par The Times of India, un porte-parole de l'aéroport de Mumbai évoque "des dommages mineurs sur la piste principale de l'aéroport" ainsi que "des dommages au niveau du capot moteur" sur l'Airbus A320. L'appareil, dont trois des pneus ont éclaté, a été immobilisé afin de procéder à des vérifications, indique Air India.

Si la compagnie Air India fait l'objet de vérifications rigoureuses depuis le drame du mois dernier, ce n'est pas la première fois que des avions ratent leur atterrissage à l'aéroport de Mumbai pendant la mousson. En septembre 2023, c'est un jet, en provenance de Visakhapatnam qui terminait sa course dans le décor en raison d'une mauvaise visibilité.