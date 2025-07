Affaire Vueling : le commandant de bord avait formé deux terroristes du 11 Septembre

Ce mercredi 23 juillet, une cinquantaine d'enfants français de confession juive ont été sortis d'un avion de la compagnie Vueling à l'aéroport de Valence et à destination de Paris. Son commandant de bord, qui a pris cette décision, était l'un des instructeurs des deux principaux auteurs des attentats du 11 Septembre.

Voici un détail pour le moins troublant dans l'affaire Vueling, où une cinquantaine d'enfants français de confession juive ont été sortis d'un avion. Un élément du parcours, commandant de bord qui a pris la décision d'expulser des enfants français de confession juive d'un appareil Vueling, attire l'attention. Iván Chirivella aurait formé deux terroristes des attentats du 11 Septembre. Explications.

Un homme au passé troublant

Le pilote Iván Chirivella a vu sa vie basculer malgré lui dans l'un des épisodes les plus sombres du XXIème siècle. En 2000, cet Espagnol travaillait alors comme instructeur de vol dans une école d'aviation civile en Floride. Parmi ses élèves, Mohamed Atta et Marwan al-Shehhi, deux des principaux auteurs des attentats du 11 Septembre. Iván Chirivella les a donc formé pendant quelques semaines avant de les expulser lui-même, choqué par leur comportement hostile et leur mépris du personnel, notamment féminin.

Après les attaques, il coopère avec le FBI, quitte les États-Unis et tente de se reconstruire. C'est en tout cas ce qu'il explique dans un livre publié en 2018, intitulé Complice innocent, dans lequel il raconte son histoire. Un parcours hors normes pour un homme qui n'a jamais été condamné et qui a priori ignorait tout du projet des terroristes du World Trade Center. C'est donc lui qui est aujourd'hui accusé par certains de discrimination. En tant que commandant de bord, il est en effet responsable de l'appel passé jeudi à la police espagnole, ayant conduit au débarquement brutal d'une cinquantaine d'adolescents français de confession juive.