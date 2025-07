Emmanuel Macron annonce que la France va reconnaître l'État de Palestine en septembre

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre, à New York. Dans une publication sur X, le chef de l'État ajoute que "la paix est possible" au Proche-Orient.

"Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient". C'est par ces mots que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé, dans une publication sur X, que la France allait reconnaître l'État de Palestine, au mois de septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

"L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue".

Il y a quelques mois, le chef de l'État avait déjà évoqué cette possibilité. Cela va donc devenir une réalité. Le Président ajoute que "l'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue". Emmanuel Macron précise également ce qu'il faut également faire dans la région pour la paix.

"Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l'État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient".

La France coprésidera alors avec l'Arabie saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d'État et de gouvernement visant à relancer la solution dite "à deux États", palestinien et israélien. Emmanuel Macron a également écrit une lettre à Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, dans laquelle il indique que la France "mobilisera tous ceux de ses partenaires internationaux qui souhaitent prendre part" à la reconnaissance de l'État de Palestine.