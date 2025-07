Jake «Papa Jake» Larson, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et star de TikTok, est mort à 102 ans

Engagé à 15 ans dans l’armée américaine, Jake Larson avait survécu au Débarquement du 6 juin 1944 avant de devenir, des décennies plus tard, une figure populaire sur TikTok grâce à ses récits de guerre. Il est décédé le 17 juillet, à l’âge de 102 ans.





Jake Larson, plus connu du grand public sous le nom de "Papa Jake", est décédé le 17 juillet à l’âge de 102 ans. Ce vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, devenu célèbre sur TikTok pour ses récits de guerre, a marqué des millions d’internautes avec son humour, sa mémoire et son humilité.

"Notre cher papa Jake est décédé le 17 juillet à l’âge de 102 ans, a annoncé sa petite-fille McKaela Larson sur les réseaux sociaux. Il est parti paisiblement (…) en faisant des blagues jusqu’à la fin", annonce McKaela Larson, sa petite fille, sur le profil TikTok de son grand-père ce dimanche.

Des récits de guerre suivis par plus d’un million d’abonnés

Jake Larson faisait partie des 160.000 soldats alliés ayant débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Survivant des tirs nourris sur Omaha Beach, il avait été décoré de la Légion d’honneur. Ces derniers jours, plusieurs villes normandes ont salué sa mémoire.

Il s’était engagé dès 1938 dans la Garde nationale, alors qu’il n’avait que 15 ans. En 1942, il est envoyé en Europe, d’abord en Irlande du Nord, avant d’être chargé de préparer les plans du Débarquement en tant que sergent des opérations.

C’est bien plus tard que Jake Larson s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son compte "Story Time with Papa Jake", où il partageait anecdotes, souvenirs et réflexions. Suivi par plus de 1,2 million de personnes, il alternait récits poignants et traits d’humour. De son propre aveu, il n’était "pas un héros", mais simplement "l’homme le plus chanceux du monde".