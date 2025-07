Crash d'un Mirage 2000 en Ukraine : les pilotes ont-ils été correctement formés ?

Le crash d'un Mirage 2000 en Ukraine interroge sur la formation reçue par les pilotes ukrainiens. L'avion de combat livré par la France en février dernier n'a pas été touché par les Russes. Selon l'armée ukrainienne, le pilote aurait rencontré un problème technique. Mais ces soldats, formés en France, ont-ils vraiment eu la meilleure formation possible ?



Après le crash d'un Mirage 2000 livré par la France, une question se lève : les pilotes ukrainiens ont-ils été correctement formés ? L'avion de combat n'a pas été touché par les Russes, mais aurait subit un problème technique, souligne l'armée ukrainienne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des pilotes déjà expérimentés

Mais le sujet reste sensible. La France a livré fin février six Mirage 2000, et ont formé des pilotes ukrainiens lors d'une formation intensive et accélérée. Cette dernière n'a duré que quelques mois, sur la base aérienne 133 de Nancy. Pendant cette période, ils ont pu se familiariser avec la dernière version du Mirage 2000, entrée en service en 1999 et dotée d’un système de radar avancé.

Surtout, ces pilotes ukrainiens ne sont pas des novices confirme le Général de l’armée de l’air Bruno Clermont. "Ce sont des pilotes qui avaient déjà de l'expérience sur les MiG-29 ou sur le Soukhoï Su-24. Ces chasseurs de l'armée ukrainienne ont été formés pour pouvoir piloter rapidement et en opération, les Mirage 2000. Et grâce à leur expérience, ils ont été efficaces dès les premiers jours de l'arrivée de ces Mirage en Ukraine, puisqu'ils ont contribué à l'interception des vagues de drones successives toutes les nuits au-dessus du territoire ukrainien", explique-t-il au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autres pilotes ukrainiens formés

D’autres pilotes ukrainiens, plus jeunes et sans expérience, sont également formés par l’armée de l’air française dans une base du sud-ouest dont l’identité est secrète pour des raisons de sécurité. Cette fois-ci, le cursus dure 2 ans. Ils ont débuté leur apprentissage sur un petit avion en Angleterre et poursuivront prochainement en France, sur de plus gros appareils.

Mais pour eux, il ne sera pas question de Mirage 2000. Ces nouveau pilotes en formation seront destinés à piloter essentiellent des F16 américains, des avions de combat livrés au fil des mois.