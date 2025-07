Reconnaissance d'un État palestinien : «Cet engagement fourvoie la France», juge David Lisnard

Le maire Les Républicains de Cannes David Lisnard, était l'invité de La Grande interview d'Europe 1 ce vendredi. Au micro de Thomas Schnell, il est revenu sur la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien. "Un engagement qui fourvoie la France", estime-t-il.



Cette fois, Emmanuel Macron ne repoussera pas son engagement. Le chef de l'État a annoncé ce jeudi que la France allait reconnaître l'État palestinien en septembre prochain. Une décision largement saluée par la gauche, mais fustigée à droite.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Invité ce vendredi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, le maire Les Républicains de Cannes David Lisnard estime que cet "engagement fourvoie la France". "Qu'il y ait une aspiration à un État palestinien, c'est plus que légitime. La position de la France a toujours été la même, c'est-à-dire, chercher une solution à deux États", souligne le président de l'Association des maires de France.

Pas un simple affichage pour "essayer d'exister"

Mais, il ne faut pas oublier que "la reconnaissance d'un État palestinien est un processus rigoureux, diplomatique, avec Israël et avec les pays de la région. Et ce n'est pas simplement de l'affichage pour essayer d'exister", s'agace-t-il au micro de Thomas Schnell.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Voir que les déclarations d'Emmanuel Macron reçoivent immédiatement les félicitations de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, ça devrait nous interpeller sur cette position", souligne David Lisnard.

Ne pas être "les idiots utiles des islamistes"

Le maire de Cannes s'inquiète surtout de la légitimité que cette décision apporte au Hamas, organisation reconnue comme terroriste en Europe, à l'origine du 7-Octobre et actuellement à la tête de la bande de Gaza. "Il y a toujours des otages à Gaza. Et l'autre problème, c'est que cette organisation à la main mise sur Gaza et une grande partie du peuple palestinien. Or, le Hamas est une organisation néonazie", insiste-t-il. "Ils veulent éliminer les Juifs de la surface du globe, ils ne veulent pas reconnaître Israël."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Donc tout cela n'est pas sérieux et je trouve qu'on fourvoie la France. Et il ne faudrait pas que la France apparaisse comme le pays des idiots utiles des islamistes qui sont aujourd'hui, les barbares totalitaires de notre époque", conclut David Lisnard