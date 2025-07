États-Unis : une voiture fonce dans la foule à Los Angeles, au moins 28 blessés selon un premier bilan

Un "véhicule inconnu" a roulé sur la foule dans le quartier d'East Hollywood, dans la nuit de ce vendredi à ce dimanche, à Los Angeles (Californie). Selon les secours, au moins une vingtaine de personnes sont blessés, dont cinq en "condition critique".

Un drame encore inexplicable. En pleine nuit, à Los Angeles (Californie), une voiture a volontairement foncé sur la foule dans le quartier d'East Hollywood, sur le célèbre Santa Monica Boulevard. Selon les pompiers de Los Angeles, le drame se serait déroulé à proximité d'une discothèque. L'incident s'est déroulé à 2 heures du matin, heure locale (11 heures du matin en France).

LAFD Alert- #EastHollywood Traffic with Multiple Patients 4661 W Santa Monica Bl MAP: https://t.co/714PH0XwN5 FS35; DETAILS: https://t.co/jwSEQFLOnw — LAFD 🔥 (@LAFD) July 19, 2025

Toujours selon la même source, il y aurait plus de 28 blessés sur place. "Entre quatre et cinq sont au moins en condition critique, huit à dix avec des blessures sérieuses et entre dix et quinze blessés légèrement", indique-t-il dans un communiqué.

Selon des informations transmises par la police californienne à ABC News, le conducteur aurait perdu connaissance au volant à une intersection.

Plus d'informations à venir...