«C'est tout simplement mieux» : Donald Trump annonce l'arrivée du sucre de canne dans la recette du Coca-Cola

Sur son réseau social Truth Social, le président Donald Trump a annoncé un changement dans la recette du Coca-Cola qui pourrait s'opérer uniquement aux États-Unis.

Coca-Cola va-t-il changer sa recette ? C'est ce qu'a laissé sous-entendre Donald Trump cette semaine, déclarant que le sucre de canne allait désormais prendre la place du sirop de maïs dans la recette de la célèbre boisson gazeuse. Une nouvelle qui n'était pas pour déplaire au président des États-Unis, réputé pour être un grand fan de Coca et plus particulièrement de Coca-Cola Light.

Sur son réseau Truth Social, le 47ᵉ président des États-Unis a même annoncé avoir entrepris des discussions avec l'entreprise américaine sur cette nouveauté : "J'ai discuté avec Coca-Cola de l'utilisation du VRAI sucre de canne dans le Coca aux États-Unis, et ils ont accepté", a-t-il déclaré avant de féliciter la marque de boisson gazeuse. "J'aimerais remercier tous les responsables de Coca-Cola. Ce sera une très, très bonne décision de leur part — vous verrez. C'est tout simplement mieux !"

Face à cette annonce, la marque n'a pas confirmé les déclarations de Donald Trump, sans les démentir pour autant : "Nous apprécions l'enthousiasme du président Trump pour notre marque emblématique", a réagi l'entreprise basée à Atlanta via un communiqué sur son site.

Peu de différences majeures

En Europe, le géant de l'agroalimentaire utilise du saccharose classique, extrait de la canne à sucre et contenant une saveur en sucre plutôt douce. La recette américaine différait jusqu'à présent, mais cela signifie-t-il qu'il existe une réelle différence entre le sucre de canne et le sirop de maïs sur la santé ? En 2022, des études cliniques ont ainsi permis de constater l'absence de différence majeure entre le sirop de maïs et le saccharose, notamment en matière de prise de poids ou de santé cardiaque.

De l'autre côté de l'Atlantique, le sirop de maïs (SGHF) était jusqu'alors utilisé notamment en raison de son faible coût. Si la saveur du sucre de canne est considérée comme meilleure, elle n'en demeure pas plus ou moins bonne pour la santé.