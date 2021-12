Nouvel An : les îles Samoa sont déjà en 2022

Dans quelques heures en France, nous vivrons les dernières secondes de 2021 . Mais certains territoires sont d'ores et déjà en 2022 ! C'est notamment le cas de plusieurs îles de l'océan Pacifique depuis 11 heures ce matin, heure française : les îles Samoa, Tonga et Kiribati. "J'entends les feux d'artifice qui commencent... Bonne année des îles Samoa !" s'exclame Tailani Salanoa. Fêter les grands événements en premier, elle en a l'habitude avec sa famille.

Toutes les festivités en deux fois

L'une de ses sœurs "habite à Hawaï", les festivités se font donc toujours en plusieurs fois, au rythme des différents fuseaux horaires de la famille. "On fête deux fois : une fois ici, où elle nous appelle"", détaille cette francophone qui tient un café, le "Petit Séoul" à Apia, la capitale des Samoa. "Après on fête à nouveau avec elle et cette fois c'est nous qui l'appelons." La famille Salanoa fait donc "tout en deux fois" lorsqu'il s'agit de réjouissances. "On fête Noël deux fois, on fête le Nouvel An deux fois, les anniversaires aussi... On est toujours les premiers, c'est sympa", conclut-elle, alors qu'on entend derrière les feux d'artifice du Nouvel An samoan.

Si les îles Samoa ont été les premières à passer en 2022, à l'inverse la province du Yukon au Canada sera la dernière à découvrir la prochaine année. Ce sera à 7 heures du matin, heure française. Les îles du Pacifique ont été suivies de près par la Nouvelle-Zélande, à midi, et par l'Australie, à 14 heures.