Migrants en Méditerranée : l'Italie veut durcir les conditions d'accueil, sur fond de mésentente avec Berlin

Vendredi, les chefs d'État de neuf pays de la rive nord de la Méditerranée étaient réunis lors du Med9 à Malte. Ils se sont retrouvés pour tenter d'avancer sur de nombreux sujets, dont la crise migratoire. Les dirigeants sur place, dont le président français, Emmanuel Macron, ont appelé à une réponse unie et structurelle face à cette crise.

Aucune décision concrète n'a été prise, l'Europe peaufine encore son pacte sur la migration et l'asile qui s'écrit à Bruxelles. Mais à La Valette, ce qui a marqué les esprits, c'est la proposition coup de poing de Georgia Meloni.

Mésentente entre Rome et Berlin

La chef de gouvernement italien met la pression sur ses homologues, elle demande l'ajout d'une mesure dans le pacte européen sur la migration et l'asile. Georgia Meloni souhaite que les ONG qui secourent les migrants en Méditerranée les fassent débarquer dans les pays dont leurs bateaux battent pavillon. Ainsi, si c'est le bateau d'une ONG française qui récupère des migrants en mer, ils doivent être débarqués en France, si c'est un navire allemand, ils doivent être envoyés en Allemagne...

Une proposition italienne qui survient en réaction à un amendement écrit par Berlin sur le statut et le rôle des ONG. "On ne peut pas jouer à la solidarité avec les frontières des autres", a lâché la chef du gouvernement italien en marge du Med9. Rome vise en fait surtout Berlin. L'Allemagne a confirmé cette semaine son soutien financier à trois ONG qui opèrent en Méditerranée et ramènent des migrants en Italie.

Olaf Scholz n'était pas présent à Malte, mais Giorgia Meloni aura l'occasion de s'expliquer la semaine prochaine avec lui à Grenade, en Espagne, à l'occasion d'un Conseil européen informel.