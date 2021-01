États-Unis : dix jours après son investiture, quel premier bilan pour Joe Biden ?

Aux États-Unis, c'est déjà l'heure des bilans. Dix jours après son investiture, le nouveau président américain, Joe Biden, détricote progressivement le mandat de son prédécesseur, Donald Trump. Avec une quarantaine de décrets signés depuis le 20 janvier, Joe Biden a déjà établi le record du président américain à avoir signer le plus de décrets à son arrivée à la Maison-Blanche.

Masques, mur à la frontière mexicaine, réchauffement climatique...

Parmi ces décrets : le port du masque pour les employés fédéraux, l'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique, l'autorisation pour les personnes transgenres de servir dans l'armée ou encore des textes pour lutter contre le réchauffement climatique. "Selon moi, nous avons déjà attendu trop longtemps en ce qui concerne cette crise climatique, nous ne pouvons plus attendre", a affirmé Joe Biden. "Nous le voyons avec nos propres yeux, nous le sentons jusqu'au plus profond de nous, c'est pour ça que je signe un décret pour que notre administration mette en place un plan ultra ambitieux pour confronter cette menace existentielle qu'est le climat".

"Calme-toi avec les décrets, Joe"

Si Joe Biden tient à se démarquer de Donald Trump, il continue toutefois de vanter le "made in America". Dans un décret, il appelle le gouvernement à acheter en priorité des biens et services à des entreprises américaines. Sa rapidité d'action est applaudie par les démocrates mais critiquée par l'opposition. Même le New York Times, journal réputé proche de la gauche, a titré "calme-toi avec les décrets, Joe". Le quotidien ajoute que "légiférer via le congrès reste la meilleure façon de faire la loi".