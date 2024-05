Donald Trump reconnu coupable dans l'affaire Stormy Daniels : que va-t-il se passer pour l'ancien président américain ?

Un verdict historique. Jeudi, Donald Trump a été reconnu coupable au pénal de l'ensemble des 34 chefs d'accusation dans l'affaire des paiements dissimulés à l'ancienne actrice X Stormy Daniels. Si l'ancien président américain, également dans la course pour la présidentielle de novembre prochain, se dit "innocent", les États-Unis se retrouvent dans une situation inédite.

Si Donald Trump est sorti libre du tribunal, la prochaine échéance majeure est attendue le 11 juillet prochain. Le juge du tribunal de Manhattan, Juan Merchan, prononcera la peine que devra purger le milliardaire. Il encourt jusqu'à quatre ans de prison ferme, possiblement assortis d'une amende, pour falsification de documents comptables. Mais le juge pourrait prononcer une peine plus légère : le magnat de l'immobilier pourrait être condamné à une peine de prison avec sursis probatoire, des travaux d'intérêts généraux, une amende, un bracelet électronique ou une assignation à résidence.

Pourquoi Donald Trump peut-il rester candidat à la présidentielle ?

La condamnation sera annoncée quatre jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir Donald Trump comme candidat des conservateurs américains. Mais, quoi qu'il en soit, cela ne l'empêchera pas d'être candidat à la présidentielle du 5 novembre prochain. La raison ? Dans la Constitution américaine, rien n'indique qu'un candidat ne doit pas être condamné pour se présenter. "Les critères inscrits dans l'article II, section 1 de la Constitution sont brefs : le candidat doit être né aux États-Unis ("natural born Citizen", écrit la Constitution, ndlr), être âgé d'au moins 35 ans et avoir vécu 14 ans aux États-Unis", rappelle NBC News.

Les avocats de Donald Trump ont également assuré faire "appel dès que possible" une fois la condamnation prononcée. Un appel qui devrait probablement aboutir à une suspension de peine, notamment s'il est condamné à de la prison. En attendant, le juge a laissé à la défense jusqu'au 13 juin pour présenter leurs arguments, et à l'accusation jusqu'au 27 juin pour y répondre.

La course à la Maison-Blanche reprend

Une possible condamnation ne devrait donc pas avoir de conséquences sur la suite de la campagne du candidat républicain. Néanmoins, en cas de réélection, Donald Trump ne pourrait ni se gracier, ni ordonner l'abandon des poursuites contre lui car la procédure a été initiée par l'État de New York et non pas par l'État fédéral.

L'ancien président devrait ainsi reprendre rapidement sa course à la Maison-Blanche, et multiplier les meetings et autres évènements de campagne. Il débattra également face à Joe Biden sur CNN le 27 juin prochain.