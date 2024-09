Pascal Praud et vous - Pauline Déroulède sur son parcours : «J'ai l'impression de n'avoir jamais eu le choix»

Actuelle 21e joueuse mondiale en tennis-fauteuil, Pauline Déroulède doit sa carrière à un terrible accident, survenu en 2018, où elle fut renversée par un automobiliste et dans lequel elle a perdu une jambe. Depuis, outre ses motivations sportives, la joueuse française mène un combat en parallèle pour faire adopter une loi obligeant les plus de 65 ans à repasser leur permis de conduire. Pauline Déroulède raconte ce combat dans son livre (Im)possible : entre ombre et lumière, et invitée de l'émission Pascal Praud et vous, elle confie avoir l'impression de "ne jamais avoir eu le choix" que d'accomplir ses objectifs.