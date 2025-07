Tour de France : Tadej Pogacar confortablement en tête à neuf jours de l’arrivée

En s'imposant jeudi à Hautacam, Tadej Pogacar a remporté la première étape pyrénéenne et surtout a récupéré le maillot jaune. Son principal concurrent, le Danois Jonas Vingegaard est relégué à 3'31'' au classement général provisoire. Le champion du monde a fait un (très) grand pas vers un nouveau sacre sur le Tour de France.





En s'imposant jeudi à Hautacam, Tadej Pogacar a remporté la première étape pyrénéenne et surtout a récupéré le maillot jaune. Son principal concurrent, le Danois Jonas Vingegaard est relégué à 3'31'' au classement général provisoire. Le champion du monde a fait un (très) grand pas vers un nouveau sacre sur le Tour de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Tour de France 2025 : solide vainqueur de la 12e étape, Tadej Pogacar reprend le maillot jaune

"L’équipe a été super forte. On avait cette étape en tête depuis longtemps et on l’a fait", réagit au micro du diffuseur Tadej Pogacar, après ce succès de prestige jeudi à Hautacam. Cette troisième victoire d’étape depuis le départ de Lille lui permet de retrouver le maillot jaune avec cette fois plus de 3 minutes 30 d’avance sur son premier poursuivant, le Danois Jonas Vingegaard.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Slovène a beau rappeler que la compétition n’est pas finie, on voit mal comment, sauf incident mécanique ou chute, il pourrait ne pas remporter une quatrième Grande Boucle.

Une quatrième victoire d’étape à Peyragudes ?

Surtout qu’aujourd’hui, vendredi, le contre-la-montre (13e étape) avec 10 km de montée entre Loudenvielle et Peyragudes est le terrain parfait pour enfoncer un peu plus le clou et enterrer le peu de suspens qui reste. Il pourrait même se contenter de gérer son avance jusqu’à Paris, le 27 juillet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mais connaissant son appétit de glouton, s’il a d’autres opportunité de lever les bras, notamment au mont Ventoux mardi prochain, il ne s’en privera pas. Et tant pis pour ceux qui s’interrogent sur son niveau de performance hors-norme.