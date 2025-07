En duo pendant 19 ans avec Nelson Monfort pour commenter les compétitions de patinage artistique, le célèbre patineur français Philippe Candeloro - qui pensait raccrocher les patins - pourrait bien revenir à son poste pour les prochains jeux olympiques d'hiver en 2026, à Milan-Cortina d'Ampezzo. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre chez "Jean-Pierre Foucault et vous" ce jeudi.

"Ça pourrait se faire"

Si Nelson Monfort est parti à la retraite "par obligation" selon son co-équipier, il n'est pas impossible qu'ils reviennent tous les deux. D'ailleurs, ils ne se sont pas vraiment quitter puisqu'ils se donnent la réplique au théâtre, dans la pièce Ça patine à Tokyo.

"On ne fera plus de télévision pour le moment. Bon, il y a les Jeux olympiques en février prochain. On est sur quelques pistes... Peut-être pour continuer à aller commenter un peu de patinage, que ce soit en radio, que ce soit en télé. Ça pourrait se faire", a-t-il laissé entendre au micro de Jean-Pierre Foucault et vous sur Europe 1 ce jeudi. De quoi laisser plusieurs portes ouvertes jusqu'au 6 février 2026, premier jour des Jeux olympiques d'hiver prochain, à Milan-Cortina d'Ampezzo.