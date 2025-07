Tour de France : première étape en montagne, les favoris attendus au tournant

Le Tour de France s'apprête à gravir des montagnes. Ce jeudi, les coureurs de la Grande Boucle affronteront leur première étape de haute montagne. Un moment révélateur et qui offrira aux spectateurs de belles batailles entre les coureurs.



Le programme s'annonce chargé ce jeudi pour les coureurs du Tour de France. La première étape de haute montagne aura lieu ce jeudi, entre Auch et Hautacam. Et si les vraies difficultés arriveront au bout de 130 kilomètres, une bataille devrait bien avoir lieu entre les favoris selon Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France dans les années 70.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Dans la montagne, on ne peut pas tricher. Même si on a une bonne équipe autour de soi, si on n'est pas bon, on n'est pas bon et ça se voit tout de suite", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Pogacar veut récuperer le maillot jaune

"Les étapes de montagne sont vraiment faites pour que les grimpeurs puissent reprendre du terrain sur l'adversaire. C'est pour ça qu'on a souvent de beaux spectacles. Pour l'instant, c'est Pogacar qui est au-dessus (du groupe ndlr), mais attention, on est qu'au milieu du Tour", note-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Slovène a été victime d'une chute sans conséquence ce mercredi. Objectif désormais pour lui : tenter de récupérer le maillot jaune, actuellement sur les épaules de l'Irlandais Ben Healy. Et pour ce faire, Tadej Pogacar devra être en jambes face aux cols qui seront sur sa route.

Des coureurs mis à rude épreuve

Moment de vérité : le col de Hautacam, long de 13 kilomètres et qui affiche une pente moyenne de près de 8%. Après cette épreuve, le peloton n'aura pas le temps de souffler. Un contre-la-montre toujours dans les Pyrénées est prévu ce vendredi, avant d'affronter le redoutable col du Tourmalet samedi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une chose est sûre, ceux qui rêvent de porter le maillot jaune à Paris devront briller pendant trois jours.