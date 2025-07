Tour de France 2025 : victoire en solitaire de Ben O’Connor sur l'étape reine, Tadej Pogacar conforte son maillot jaune

Ce jeudi 24 juillet, cette 18ème étape du Tour de France, l'une des étapes les plus redoutées de la grande boucle, n'a pas réservé de grande surprises. L’Australien Ben O’Connor a remporté sans difficulté l'étape reine du Tour de France, entre Vif et Courchevel. Tadej Pogacar n'a pas faibli face à Jonas Vingagaard.

Force est de constater que cette étape du Tour de France avec ses 5.500 mètres de dénivelé positif et l'enchaînement des cols du Glandon de la Madeleine et de la Loze a fait "pschitt". Parti seul en tête à 15 km du sommet du Col de la Loze, l'Australien Ben O'Connor s'est aisément imposé sur les pentes. Derrière lui, Jonas Vingegaard a tenté une nouvelle fois d'attaquer Tadej Pogacar sans succès, perdant même une dizaine de secondes dans l'affaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avant la dernière étape de haute montagne demain entre Albertville et La Plagne, le Slovène compte près de 4 minutes 30 d'avance sur son dauphin Danois.

"Je me suis battu avec mes armes"

Du côté des Français, Kevin Vauquelin perd une place au classement général. Le Normand est désormais septième et semble s'en contenter. "Je savais que je montais à mon rythme et après franchement je suis content de ma performance. J'ai réussi à ne pas flancher du tout. Je pense que c'était très linéaire pour moi et je me suis battu avec mes armes", a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Lenny Martinez a sans doute définitivement perdu le maillot à poids. Il est rétrogradé à la troisième place du classement du meilleur grimpeur derrière Pogacar et Vingegaard.