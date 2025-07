Tennis : à Washington, l'énième come-back de Venus Williams

Pour la première fois depuis seize mois, Venus Williams va rejouer sur le circuit professionnel. L'Américaine de 45 ans, invitée au tournoi de Washington, y défiera mardi sa compatriote Peyton Stearns. Sans donner plus de précisions sur ce qui l'attend ensuite.

Elle est (à nouveau) de retour. Plus d'un an après son dernier match, Venus Williams s'apprête, à 45 ans, à rejouer sur le circuit professionnel. L'ex-n°1 mondiale est alignée cette semaine au tournoi de Washington, débarrassée de ses fibromes utérins, des tumeurs bénignes, dont elle souffrait depuis de nombreuses années.

"À cette période il y a un an, je me préparais à être opérée. Il n’était pas question pour moi de jouer au tennis ou de jouer l’US Open, je n’avais même pas ces choses en tête. J’essayais simplement d’être en bonne santé", a témoigné l'aînée des soeurs Williams en conférence de presse, dimanche.

Enigmatique sur son avenir

Apparue tout sourire face aux médias, la quadruple championne olympique défiera mardi sa compatriote Peyton Stearns, 23 ans et 34e mondiale... qui n'était pas née lorsque "Venus" gagnait son premier Grand Chelem à Wimbledon, en 2000.

Le symbole de la longévité de l'Américaine, dont la situation ne cesse, depuis quelques temps, de susciter diverses spéculations. Et pour cause, la joueuse aux sept sacres en Majeurs n'a disputé que 16 matches, pour trois victoires (la dernière il y a bientôt deux ans), depuis septembre 2021. Contrainte d'être invitée pour participer aux tournois, elle a même disparu du classement WTA en mars dernier, une première depuis 30 ans (!).

"Je n’ai pas joué depuis un an. Je n’ai pas de doute sur le fait que je peux jouer, mais il faut bien sûr du temps pour se remettre dans le rythme des matches", a-t-elle tempéré, avant de se montrer toujours plus énigmatique sur ses futures ambitions. "Pour l’instant, je suis juste là, et qui sait ? Peut-être qu’il y aura autre chose. Je ne dévoile pas mes cartes [...] Je pense savoir ce que je veux faire, mais je n’ai pas forcément envie d’en parler", a-t-elle ajouté.

Une nouvelle preuve de son amour du jeu, mais aussi de l'incertitude planant sur son avenir. Elle dont les fans américains pourront admirer, au moins une fois de plus, l'élégance sur le court, où elle ne s'était plus présentée depuis sa défaite au premier tour du WTA 1000 de Miami contre Diana Shnaider, en mars 2024.