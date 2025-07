JO de 2036 : après la Coupe du monde de football, le Qatar espère accueillir les Jeux olympiques

Le Qatar a annoncé sa candidature pour l'organisation des JO de 2036. Après Los Angeles en 2028 et Brisbane en 2032, le riche État gazier veut s'offrir le plus bel événement sportif mondial dans 11 ans. L'Émirat espère devenir le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à organiser les Jeux, comptant sur le sport pour continuer à exister sur l'échiquier mondial.

Le sport est un outil indispensable pour peser dans le monde et le Qatar l'a bien compris. Le riche État gazier s'est offert le Paris Saint-Germain, a créé une chaîne de télévision sportive, BeIn Sport, et est devenu une terre de sport. L'Émirat accueille déjà un Grand Prix de Formule 1 et a organisé par le passé des championnats du monde de natation, d'athlétisme et de handball.

Mais surtout, Doha a obtenu et organisé la Coupe du monde de football en 2022. Dans un communiqué, l'Émirat met en avant sa "remarquable expérience en matière d'accueil d'événements sportifs" pour vanter sa candidature aux Jeux olympiques de 2036.

Le Qatar utilise le sport pour diversifier son économie

Doha compte toujours sur le sport pour accroître ses moyens financiers déjà très importants et se faire connaître, confirme Vincent Chaudel, économiste du sport joint par Europe 1 : "Le Qatar est un petit pays en termes de superficie et d'âge. Il a utilisé le sport comme développement de sa notoriété, de son expérience. C'est le 'soft power' du sport".

Il explique également à partir de quand le Qatar a adopté cette stratégie : "Cela a commencé avec les Jeux d'Asie en 2006, mais aussi et surtout avec le Mondial 2022. Cette stratégie a fait ses preuves. Ce pays s'est développé grâce au pétrole et surtout au gaz. Il était important pour le Qatar de diversifier son économie. On a vu avec la Coupe du monde, le tourisme a été multiplié par trois ou quatre. Donc oui, les événements sportifs sont des éléments importants pour le développement de la notoriété et de la croissance d'un pays".

Le Qatar est concurrencé par d'autres pays. L'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Turquie et la Hongrie notamment se sont également positionnées pour accueillir les Jeux olympiques de 2036. Mais le Qatar espère rafler la mise et jettera toutes ses forces dans la bataille. Le pays veut garder une longueur d'avance sur son puissant voisin, qui a également bien compris l'intérêt de miser dans le sport. L'Arabie saoudite a été choisie pour organiser la Coupe du monde de football en 2034.