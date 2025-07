Nouvelle-Zélande-France : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande ce samedi 19 juillet. Après deux confrontations perdues face aux Blacks, les Bleus devront sauver l'honneur pour ne pas repartir sans avoir décroché une victoire en terre néo-zélandaise. Un match à suivre sur Canal +.

Une dernière pour sauver l'honneur ? Après les deux défaites successives face aux Blacks, les hommes de Fabien Galtier affronteront, ce samedi 19 juillet pour le dernier des trois tests matchs, la Nouvelle-Zélande en terre Maori.

Un match pour l'honneur donc, après la première défaite à Dunedin sur le score de 31-27 mais surtout la débâcle de la seconde confrontation à Wellington 43-17. En conférence de presse, le sélectionneur l'a assuré, ses hommes sont prêts : "Les gars ont vraiment bossé, ils ont encaissé, ils ne disent rien. Ils seront là samedi. C’est une tournée très difficile, c’est un pari qui semble impossible et ils veulent encore le relever."

L'entraîneur des Bleus compte aussi afficher "sa meilleure équipe". En tout, ce sont huit changements par rapport au dernier match qui attendent le XV tricolore avec notamment l'arrivée du Toulousain Joshua Brennan de la deuxième à la troisième ligne. On notera aussi les retours du capitaine Fickou au centre et des avants Mickaël Guillard en troisième ligne et Rabah Slimani en première ligne laissés au repos lors du second match.

Côté Blacks, l'équipe sera aussi remaniée. Contrairement aux deux premiers matchs où la composition n'avait pas fait l'objet de beaucoup de changements, Scott Robertson, entraîneur de la sélection néo-zélandaise, a annoncé mettre au repos certains joueurs.