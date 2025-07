Tour de France : Tadej Pogacar solide leader après les Pyrénées, Kévin Vauquelin toujours placé

Après les Pyrénées, place ce dimanche à la 15e étape du Tour entre Muret, en Haute-Garonne et Carcassonne, dans l'Aude. Elle pourrait sourire aux baroudeurs. Le massif pyrénéen, lui, a confirmé que Tadej Pogacar était le plus fort et que le Normand Kévin Vauquelin est la belle surprise tricolore.

Trois jours dans les Pyrénées ont suffi à Tadej Pogacar pour reprendre le maillot jaune, gagner deux nouvelles étapes et surtout repousser son premier poursuivant, Jonas Vingegaard, à plus de 4 minutes. Et au regard de sa forme, le Slovène pourrait bien décrocher d’autres étapes, à commencer par celle de mardi, au Mont Ventoux. En un mot comme en cent : sauf cataclysme, il va remporter son quatrième Tour de France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toujours pas de victoire d’étape française

Un Tour de France qui pour l’instant sourit modérément au can tricolore. Heureusement qu’il y a Lenny martinez, actuellement maillot à pois et surtout Kévin Vauquelin, 5e du classement général : "Je pense que je suis encore dans le jeu. Il reste une semaine. Je verrai comment je récupère. Peu importe ce qui se passera la semaine prochaine, que j’explose et me retrouve dans le gruppetto, ou que je gagne une étape, le Tour est réussi", confie-t-il.

Le coureur Arkéa B&B Hôtels poursuit : "L’équipe est devant toute la journée dans le peloton, on arrive à se battre, que pouvait-on espérer de mieux ? On ne l’aurait jamais parié avant de venir". À noter qu’à huit reprises depuis le Grand Départ de Lille, des coureurs français ont remporté l’honorifique prix de la combativité, dont Lenny Martinez pour la deuxième fois samedi. À défaut de gagner une étape, c’est toujours ça de pris pour les Français !