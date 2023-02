La formule actuelle «fonctionne» : le président de l'ITF ne souhaite pas changer la Coupe Davis

La formule actuelle de la Coupe Davis va-t-elle être reconduite ? C'est ce qu'envisage le président de la Fédération internationale de tennis (ITF) David Haggerty qui gère désormais la célèbre compétition de tennis. L'ITF a décidé en janvier de reprendre la main sur l'organisation de l'épreuve et de mettre fin au partenariat avec Kosmos, un groupe d'investissement présidé par le footballeur espagnol Gerard Piqué, lancé en 2018 et qui devait initialement courir sur 25 ans.

À l'arrivée de Kosmos, la formule sportive a été bouleversée avec l'assentiment de l'ITF. Les traditionnels matches à domicile ou à l'extérieur avaient été abandonnés (sauf pour le premier tour) au profit de phases disputées en un seul lieu. Ce nouveau système a peiné à convaincre, malgré plusieurs évolutions.

Un modèle qui "fonctionne"

Cette année, après un premier tour éliminatoire qui s'est joué début février, 12 nations se sont qualifiées pour une phase de groupe qui se disputera du 12 au 17 septembre dans quatre villes non encore connues avant la phase finale du 21 au 26 novembre à Malaga (Espagne). "Nous avons un modèle qui fonctionne", même si "nous continuons à travailler afin de renforcer la compétition", a estimé David Haggerty, présent à Nice pour la présentation de la Hopman Cup, qui s'y déroulera en juillet prochain.

"La raison pour laquelle nous avons changé la formule est que l'ancien format ne marchait pas. Les joueurs ne pouvaient pas s'engager à être présents quatre semaines par an. Donc nous avons conservé un peu de la tradition, avec des matches à domicile ou à l'extérieur, comme lors de la phase éliminatoire début février, et nous avons fusionné cela dans un nouveau format plus moderne", a ajouté David Haggerty.

"Les joueurs aiment vraiment" la Coupe Davis, a poursuivi le président américain de l'ITF. "Nous travaillons maintenant de concert avec l'ATP. La compétition fait partie du calendrier et les tournois du Grand Chelem ont indiqué qu'ils croyaient dans cette épreuve", a ajouté David Haggerty. Selon lui, "le tennis est uni" derrière cette compétition de nations créée en 1900.