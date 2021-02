Covid au sein du XV de France : "Il y a eu légèreté, négligence, voire incompétence"

INTERVIEW

Une équipe décimée par le coronavirus. Le match du Tournoi des Six nations opposant la France à l'Ecosse, prévu dimanche, a été reporté après la détection jeudi d'un nouveau cas positif au Covid-19 dans les rangs français, portant leur nombre à 17 au sein des joueurs et du staff. Ce qui pose la question du respect de la bulle sanitaire créée pour éviter précisément ce genre d'incidents.

Florian Grill, président de la Ligue Ile-de-France et membre du comité directeur de la Fédération Française de Rugby, ne cache pas sa colère. "Le rugby amateur souffre. On perd des licenciés, on perd des bénévoles. On avait besoin d'une équipe de France qui gagne et d'une fédération exemplaire", s'agace-t-il dimanche au micro d'Europe 1.

Roxana Maracineanu, ministre des Sports, réclame déjà des comptes. "J’ai demandé une enquête interne à la Fédération pour qu'on puisse avoir des explications écrites de leur part", avait-elle affirmé un peu plus tôt à l'antenne, évoquant de probables "manquements" au protocole sanitaire élaboré par son ministère. Mais pour Florian Grill, une enquête interne se suffit pas. "Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ce qu'il faut, c'est une enquête indépendante pour que la vérité soit établie en toute transparence."

"A minima, il y a de la légèreté et de la négligence"

Il souhaite que l'enquête s'intéresse à tous les encadrants, y compris à Bernard Laporte, entraineur des Bleus, et à Serge Simon, leur "Covid manager". "A minima, il y a de la légèreté et de la négligence, voire de l'incompétence. La question est de savoir s'il y a aussi du mensonge. On a eu autant de versions de cette histoire que de jours de la semaine", pointe le président de la Ligue Ile-de-France.

À l'issue de l'enquête indépendante qu'il demande, Florian Grill dit vouloir, selon ses conclusions, d'éventuelles "sanctions". "Un rugbyman amateur qui va à l'entraînement et ne met pas son masque paye 150 euros d'amende. S'il récidive, il paye 1.500 euros d'amende. La responsabilité et les sanctions, ce n'est pas que pour monsieur et madame tout le monde."