Séparatismes : le gouvernement "joue très gros" avec son projet de loi

INTERVIEW

Le texte devrait une nouvelle fois enflammer les débats. Lundi, l'Assemblée nationale entame le premier acte de l'examen du projet de loi "confortant le respect des principes républicains", et qui entend notamment lutter contre l'islamisme radical. Encadrement plus sévère de l'instruction à domicile, délit de "séparatisme", répression de la haine en ligne, contrôle renforcé des associations, financement des cultes... plusieurs mesures vont être débattues. Invité dimanche d'Europe 1, Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, estime de son côté que le gouvernement "joue très gros" avec ce projet de loi.

