Scandale Orpea : une enquête pour homicide involontaire ouverte en 2020 contre un Ehpad

Une enquête préliminaire avait été ouverte en 2020 contre un Ehpad du groupe Orpea à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), à la suite d'un dépôt de plainte pour des faits d'homicide involontaire concernant une résidente, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Nanterre sollicité par l'AFP. Cette plainte a été déposée en juin 2020 au commissariat de Neuilly pour des faits notamment d'homicide involontaire, entre mars et avril 2020, après la mort d'une résidente dans l'établissement "Les bords de Seine", a précisé le parquet, ajoutant qu'une enquête préliminaire avait été alors confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Lancement d'une action collective

"Nous n'avons pas connaissance d'une telle plainte", a réagi lundi soir Orpea, interrogé par l'AFP. Vendredi, l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France et le conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui financent chacun une partie de l'activité des Ehpad, ont mené une inspection dans cet établissement de Neuilly, banlieue cossue de la capitale, où les mauvaises pratiques étaient monnaie courante, selon l'enquête du journaliste indépendant Victor Castanet . Son livre, Les Fossoyeurs, décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort.

Depuis la publication de ce livre, une avocate rassemble différentes plaintes de familles pour lancer une "action collective conjointe" d'ici à quelques semaines contre Orpea. Me Sarah Saldmann indique avoir été contactée par plusieurs familles qui entendent porter plainte contre Orpea pour, selon les dossiers, "homicide involontaire, mise en danger délibérée de la vie d'autrui, violence par négligence, non-assistance à personne en danger". En portant plainte simultanément, "ils entendent faire nombre, avoir du poids face à un géant. Quand vous êtes seul face à une entreprise d'une telle envergure, c'est difficile", a dit à l'AFP l'avocate.

Groupe présent dans 23 pays

Spécialiste des cliniques privées et des maisons de retraite, le groupe français Orpea est présent dans 23 pays et se positionne comme le leader mondial du secteur des Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Orpea a limogé dimanche son directeur général Yves Le Masne et l'a remplacé par Philippe Charrier, promu de président du conseil d'administration (non-exécutif) à PDG.