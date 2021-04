Réouverture des bars et restaurants : les professionnels auront encore besoin d'aide

Le calendrier est donné. Emmanuel Macron a révélé jeudi les quatre étapes de la levée progressive des mesures de restriction sanitaires contre le coronavirus. Les terrasses pourront rouvrir le 19 mai prochain, tandis que cafés et restaurants accueilleront des client en intérieur dès le 9 juin, avec des jauges resserrées. Un gros soulagement pour les professionnels. "Enfin, on va refaire ce qu'on aime", se réjouit Thibaud Salvat, patron de trois établissements à Lyon. "On est tous satisfaits de pouvoir reprendre le travail, de faire revenir nos employés, rouvrir nos portes, rallumer les lumières, mettre la musique et accueillir nos clients."

Extension des terrasses

La date la plus attendue reste l'étape 2, lorsque les bars et les restaurants rouvriront entièrement, y compris en intérieur. Le 9 juin, le couvre-feu sera également repoussé à 23 heures, au lieu de 21 heures dès le 19 mai. Un allégement qui plait beaucoup à Geoffray Clavel, patron du bar Le Commerce, dans le 7ème arrondissement de la cité lyonnaise. "C'est super cool, en juin on aura presque un goût de vie quasiment normal", se réjouit-il. "On pourra presque dîner complétement, prendre le dessert et le café donc vivement le 9 juin !"

Malgré le soulagement et la joie, pour les professionnels du secteur ces réouvertures limitées auront un impact sur le chiffre d'affaires. Alors pour soutenir au mieux cette réouverture, la ville de Lyon a décidé d'agir sur la taille des extérieurs. "On va étendre les terrasses sur les trottoirs, tout en respectant les cheminements piétons et puis les terrasses sur stationnement", explique Valentin Lugenstrass, adjoint aux espaces publics. "Ces extensions seront gratuites pour respecter la distanciation physique mais aussi en guise de soutien économique pour les restaurateurs." La municipalité a déjà annoncé son intention de pérenniser ce système toute l'année.

Arrêt des aides progressif

Côté financier, des discussions ont lieu actuellement à Bercy pour accompagner les établissements. Et à l'instar du calendrier d'assouplissement des mesures, l'arrêt des aides sera tout aussi progressif. Les restaurants qui n'ont pas de terrasses pourront notamment continuer de percevoir les même aides qu'actuellement après le 19 mai.

Ensuite, il faut déterminer comment indemniser les bars et restaurants qui pourront rouvrir mais avec des jauges réduites, donc un chiffre d'affaires limité. Objectif : aider ceux qui sont vraiment pénalisés par ces restrictions sanitaires, tout en évitant les effets d'aubaine. Pour trancher, une réunion est prévue dès le début de semaine prochaine à Bercy et le gouvernement réfléchit également à mettre en place un dispositif pour venir en aide aux entreprises qui se retrouveraient face à un mur de dettes. Celles du secteur de l'hôtellerie et de la restauration devraient pleinement en bénéficier.