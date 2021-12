Nouvel An : que vont faire les Français pour le réveillon ?

Et vous, qu'avez-vous prévu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Pour la deuxième année consécutive, le Nouvel An est bouleversé par la crise du Covid-19 . "Pour nous, ce soir, ce sera un programme familial et on va aller au cinéma", assume une mère de famille. "On va aller voir Spiderman : No Way Home avec les enfants, tout simplement. On profite des salles un peu vides pour le 31 décembre." Pour certains, ce réveillon sera un soir comme les autres : "Ce soir, ça va être simple : on va rentrer, manger rapidement et sûrement aller se coucher tôt."

Des tests avant la soirée

Pour d'autres encore, les plans prévus, parfois depuis des semaines, sont tombés à l'eau en l'espace d'un test antigénique . "La personne qui organisait la soirée est positive, donc, on va essayer de trouver quelque chose", assure un jeune Parisien, toutefois confiant : "En tous les cas, on aura un plan B." Au-delà de chambouler les soirées prévues, le Covid-19 a également ravivé certaines craintes. "On a tous commencé à stresser par rapport à ça", confie un jeune homme. "Nous, on s'est fait tester : on sait qu'on est négatifs."

Et puis il y a ceux qui assument : "Je me doute qu'on ne va pas tous garder notre masque, qu'on va sûrement boire parfois dans des mêmes verres", explique une femme. "On ne se fait pas non plus des films, c'est possible qu'on attrape" le coronavirus. Mais selon elle, ses amis ont déjà "fait un effort parce que normalement, on est beaucoup plus que huit pour le Nouvel An". Enfin, certains ont décidé de commencer l'année avec un plaisir gustatif bien français : "Ça va être une bonne raclette !"