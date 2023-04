Manifestations, grèves, transports... À quoi faut-il s'attendre le 1er-Mai ?

Une "mobilisation historique". C'est ce qu'espèrent les organisations syndicales pour la fête du Travail, lundi 1er mai, qui sera cette année marquée par une 13e journée de manifestations contre la réforme des retraites. 300 cortèges sont d'ores et déjà attendus dans toute la France, selon la CGT. À cela s'ajoute des grèves et des perturbations dans certains secteurs. Alors à quoi faut-il s'attendre ce 1er-Mai ?

100.000 manifestants à Paris et des rassemblements dans toute la France

Des manifestations seront organisées dans toute la France ce lundi, et selon les informations d'Europe 1, le renseignement territorial anticipe entre 500.000 et 650.000 personnes dans toute la France, dont 80.000 à 100.000 à Paris.

Les mobilisations prévues dans la capitale, mais aussi à Nantes et Rennes, seront particulièrement scrutées en raison du risque de débordements. Sur Europe 1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 12.000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire, dont 5.000 à Paris.

Le trafic aérien très perturbé

Le trafic aérien s'annonce très perturbé le 1er-Mai en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Entre 25 et 33% des vols seront annulés dans les plus grands aéroports français.

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vols à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle, pour mettre en adéquation le trafic et les effectifs d'aiguilleurs du ciel disponibles.

Ces arrêts de travail, à l'appel de syndicats mobilisés contre la réforme promulguée à la mi-avril, concerneront également de nombreux aéroports en région : 33% des vols devront être annulés préventivement à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse, tandis que 25% des mouvements seront supprimés à Nice et Beauvais, a précisé la DGAC dans un communiqué.

Appel à la grève à la SNCF

Si aucun préavis de grève n'a été déposé pour le moment dans le secteur ferroviaire, l'intersyndicale de la SNCF (CGT Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT Cheminots) appelle ses salariés à "faire du 1er-Mai une journée de grève et de manifestations réussie partout dans le pays".

Les prévisions de circulation devraient être connues ce week-end.

Des stations de métro fermées à Paris

Du côté de la capitale, les syndicats de la RATP n'ont pour l'instant pas non plus déposé de préavis de grève. En revanche, en raison de la manifestation, qui débutera place de la République pour rejoindre la place de la Nation, certaines stations de métro seront fermées à partir de 11 heures à la demande de la Préfecture de Police, a annoncé la RATP. Les trains ne marqueront pas l'arrêt et les correspondances ne seront pas assurées.

Cela concernera les stations Oberkampf (lignes 5 et 9), Saint-Ambroise (ligne 9), Voltaire (ligne 9), Charonne (ligne 9), Rue des Boulets (ligne 9) et Filles du Calvaire (ligne 8).