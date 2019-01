Le refus de sa libération sous caution "n'arriverait dans aucune autre démocratie", selon Ghosn

Carlos Ghosn, incarcéré au Japon pour des malversations financières présumées, a déclaré jeudi à l'AFP et au quotidien Les Echos que le refus de le libérer sous caution ne "serait normal dans aucune autre démocratie".

"Puni avant d'avoir été reconnu coupable". Dans sa première interview accordée à des médias non japonais depuis son arrestation le 19 novembre, l'ancien patron du constructeur automobile japonais Nissan et de Renault s'est dit "puni avant d'avoir été reconnu coupable" et "face à une armée chez Nissan" cherchant à "détruire sa réputation" dans "une affaire de trahison".

Carlos Ghosn, bâtisseur de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, a également déclaré qu'il voulait aller plus loin dans l'intégration des trois groupes, mais s'est heurté à une "résistance" chez Nissan. "L'objectif était clair et il y avait une résistance dès le début, mais quelles sont les options pour assurer la stabilité de l'alliance ?", a-t-il expliqué lors d'un entretien dans un parloir du centre de détention de Kosuge à Tokyo où il est incarcéré.