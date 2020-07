Grenoble : la ville rend hommage aux jeunes qui ont sauvé deux enfants d'un incendie

REPORTAGE

Il y a dix jours, les images avaient stupéfié les internautes. Le 21 juillet, à Grenoble, deux enfants de 3 et 10 ans avaient échappé miraculeusement à un incendie en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras de plusieurs jeunes en contrebas de leur immeuble. Pour saluer leur geste, le maire de Grenoble doit remettre vendredi soir à ces dernier la médaille de la ville. Du côté des habitants du quartier de la Villeneuve, où ont eu lieu les faits et qui avait été en 2010 le théâtre de plusieurs nuits de violences urbaines, on est fier de voir le quartier mis à l'honneur.

L'un des jeunes héros, Guelord, confie ne pas connaître un jour sans "message de félicitations ou de remerciements" depuis le sauvetage miraculeux. En récupérant les enfants, ce médiateur s'est cassé le pouce. Mais par discrétion, il évite d'expliquer pourquoi il porte une attelle. "Les héros, ce sont d'abord les enfants, c'est pas nous", confie-t-il au micro d'Europe 1. "Nous on va jamais oublier ça. La ville voulait nous honorer, c'est un plus, aussi. On a fait ce qu'il fallait faire."

"Lorsqu'on se mobilise, on arrive à de très belles choses"

Pour Anne-Françoise Mpouna, une retraitée investie dans un collectif d'habitants, cet "acte héroïque" est à l'image du quartier, et est la preuve que la Villeneuve n'est pas qu'un théâtre de violences urbaines, mais surtout un endroit où l'on s'entraide. "Lorsqu'on se mobilise dans le quartier, on arrive à de très belles choses. Il y a tout autour de ces jeunes un groupe d'habitants qui se mobilisent pour que leur acte soit reconnu à sa juste valeur. Ça, ce sont les bons moments de notre quartier", assure-t-elle.

"Pour leur rendre hommage, nous les avons longuement applaudi. Un peu comme pour les soignants pendant le Covid", ajoute cette habitante. Et vendredi soir, beaucoup prévoient d'assister à cette remise de la médaille de la ville.